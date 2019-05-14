2019-05-14T09:47:29+03:00
Общество

В Прикамье ограничат движение из-за легкоатлетической эстафеты

Забег посвящен Дню Победы
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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17 мая с 18:00 до 20:00 будет временно прекращено движение транспорта по следующим улицам:

– улица Мира на участке от улицы Молодежная до дома №28 по улице Мира;

– улица Островского на участке от улицы Молодежная до дома №28 по улице Мира;

– улица Молодежная на участке от улицы Мира до улицы Островского.

- Также по маршруту проведения эстафеты будет запрещена остановка и стоянка транспорта, - сообщили в в департаменте дорог и транспорта администрации Перми,

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми изменилось движение общественного транспорта Из-за реконструкции проезд по улице Луначарского от дома № 73 до Комсомольского проспекта и от «компроса» до дома № 56 по Луначарского. В связи с этим изменилось и движение общественного транспорта.Подрядные организации установят информационные щиты и дорожные знаки со схемами объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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