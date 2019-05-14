Жительница Прикамья избила пенсионерку деревянной тростью

СЕГОДНЯ 09:22 2019-05-14T09:22:26+03:00

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Обе женщины распивали алкоголь в квартире своего товарища в деревне Верхняя Старица Гайнского района Пермского края. Между женщинами произошла ссора, в ходе которой 46-летняя местная жительница в порыве злости схватила деревянную трость и ударила подругу несколько раз по голове. 57-летняя пенсионерка получила сотрясение головного мозга и множественные раны затылка. Травмы квалифицированы как легкий вред здоровью.

- По факту причинения телесных повреждений дознавателями возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Российской. Предварительное расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми мужчина ударил ножом своего знакомого. Ночью в Индустриальном районе два друга распивали спиртное. Между знакомыми возникла ссора на почве личных неприязненных отношений, в ходе которой 34-летний мужчина ударил 37-летнего знакомого ножом в грудь.

ИСТОЧНИК KP.RU