2019-05-14T09:18:05+03:00
Общество

Прокурор попросил для экс-министра транспорта Прикамья 9 лет колонии

Суд над Алмазом Закиевым подходит к концу
Елена КОНОВА
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Количество адвокатов Алмаз Закиев увеличил до двухКоличество адвокатов Алмаз Закиев увеличил до двухФото: Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу бывшего министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева. Он обвиняется в получении взятки и злоупотреблении полномочиями.

Напомним, еще в 2015 году чиновники минтранса дважды отстраняли компанию «Уралмостострой» от участия в аукционе на строительство обхода Чусового. Победу отдали тюменской компании «Мостострой-12». И хотя арбитражный суд каждый раз признавал решение незаконным, на третьем аукционе «Мостострой-12» все-таки выиграл аукцион и получил заказ на сумму более двух миллиардов рублей. Но, как выяснили следователи, незадолго до этого тюменская компания купила у Закиева квартиру за 28 миллионов рублей. Хотя ее стоимость в тот момент была примерно 19,5 миллионов.

Гособвинитель Дмитрий Красноперов считает, что вина Алмаза Закиева доказана. Он попросил приговорить его к 9 годам колонии строго режима, без назначения штрафа.

- В качестве смягчающего обстоятельства Дмитрий Красноперов указал наличие у подсудимого троих несовершеннолетних детей (всего у Алмаза Закиева пятеро детей), двое из которых – малолетние, - сообщает издание Business Class. - Он указал на необходимость в удовлетворении в полном объеме заявленного по делу гражданского иска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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