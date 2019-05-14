2019-05-14T09:01:41+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчина утонул в канаве

ЧП произошло в Чусовом
Лилия Абибулаева
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фото из паблика "ЧП. Чусовой"фото из паблика "ЧП. Чусовой"
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Тело мужчины было найдено в канаве. По сообщению местных жителей, в Чусовом мужчина оступился, упал в канаву, где было много воды из-за паводка, а встать уже не смог.

- 11 мая было найдено тело мужчины. Следователи проводят проверку. устанавливают обстоятельства происшествия, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе СУ СКР по Пермского края.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье на сплавах погибли два человека. В выходные жители Прикамья отправились на сплавы и водные прогулки. К сожалению, не обошлось без чрезвычайных происшествий и человеческих жертв. В речках с быстрым течением в Горнозаводском районе утонули два туриста. Спасателям также пришлось выручать двух байдарочников, чья байдарка перевернулась и уплыла по течению.Ранее спасатели спасли двух байдарочников – их байдарка перевернулась. И тоже это случилось в Горнозаводском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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