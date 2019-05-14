В Прикамье один из самых высоких показателей заболеваемости боррелиозом, передаваемым через клещей

СЕГОДНЯ 08:58 2019-05-14T09:21:03+03:00

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Согласно докладу Главного государственного санитарного врача по Пермскому краю В.Г.Костарева, показатель заболеваемости иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ) в прошлом году составил в регионе 8,1 случай на 100 тысяч человек, что в 4,4 раза выше, чем показатель по Российской Федерации (1,8 случаев на 100 тысяч), и в 3,2 раза выше показателя по Приволжскому федеральному округу (2,5 случаев на 100 тысяч человек).

Это связано с тем, что в силу природно-климатических особенностей Пермского края созданы благоприятные условия для поддержания популяции переносчиков этой инфекции — искодовых клещей.

Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма, Лайм-боррелиоз) – это инфекционное заболевание, названное по наименованию возбудителя – микроорганизма под названием «боррелия», переносчиком которого являются клещи. Второе название «болезнь Лайма» появилось в 1975г., когда в небольшом городке Лайм в США были зарегистрированы случаи заболевания. передающееся через укус иксодового клеща. Заболевание характеризуется поражением различных органов и систем: кожи, нервной системы, сердца, суставов.

В природных условиях естественным резервуаром боррелий являются животные: грызуны, олени, коровы, козы, лошади и т.д. Переносчиком служат иксодовые клещи, которые заражаются при сосании крови инфицированных животных. Инкубационный период клещевого боррелиоза составляет от 2 до 30 дней, в среднем - 2 недели. Больной человек не заразен для окружающих.

Первая стадия болезни характеризуется головной болью, ломотой в мышцах и суставах, повышением температуры тела до 38°С, общим недомоганием. В месте укуса клеща образуется кольцевидное покраснение. Это типичный признак боррелиоза - кольцевидная мигрирующая эритема. Эритема держится от нескольких дней до месяца. Затем самостоятельно исчезает, на месте эритемы остается шелушение и пигментация.

Во вторую стадию заболевания возбудитель разносится по всему организму. Возбудитель боррелиоза может оседать практически в любом органе, поэтому клинические проявления второй стадии обычно очень разнообразны. В первую очередь, страдает нервная и сердечно-сосудистая системы. Поражение нервной системы характеризуется выраженной головной болью, светобоязнью, повышенной чувствительностью к раздражителям, умеренным напряжением затылочных мышц, значительной усталостью. Возможны эмоциональные расстройства, бессонница, нарушение памяти и внимания. Часто поражается лицевой нерв, что проявляется асимметрией лица, слезотечением, нарушением слуха. Поражение сердца и сосудов характеризуются одышкой, болями в груди, сердцебиением, головокружением, сыпью на коже по типу крапивницы, вторичными мелкими кольцевыми эритемами, лимфоцитомой и др. Если клещевой боррелиоз не лечить, то он переходит в хроническую форму, с постепенным волнообразным ухудшением состояния.

В основе профилактики боррелиоза лежат элементарные правила предосторожности в местах жизнедеятельности клещей и насекомых:

- отправляясь в лес, на дачу, надевайте одежду светлых тонов; на такой одежде хорошо виден ползущий клещ;

- на территории жилой зоны проводите мероприятия по уничтожение теплокровных прокормителей, в первую очередь, грызунов (дератизационные мероприятия) и переносчиков заболевания - таежных клещей (акарицидные мероприятия);

- обработайте одежду противоклещевыми средствами (например: «Рефтамид таежный», «Москитол-антиклещ», «Гардекс-антиклещ» и т.д.);

- проводите само- и взаимоосмотр;

- при отдыхе на природе выбирайте для ночлега места, недоступные для клещей.

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ИСТОЧНИК KP.RU