2019-05-14T08:42:01+03:00
Происшествия

В Перми мужчина ударил ножом своего знакомого

ЧП произошло в Индустриальном районе
Лилия Абибулаева
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--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Ночью в Индустриальном районе два друга распивали спиртное. Между знакомыми возникла ссора на почве личных неприязненных отношений, в ходе которой 34-летний мужчина ударил 37-летнего знакомого ножом в грудь.

- Подозреваемый задержан сотрудниками полиции и водворен в изолятор временного содержания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Пострадавший с колото-резанной раной грудной клетки доставлен в больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье житель Якутии напал с ножом на сотрудницу микрокредитной организации. В Краснокамске жителя Якутии обвиняют в нападении на микрокредитную организацию. В марте 2019 года 40-летний мужчина, вооруженный ножом, вошел в офис микрокредитной организации и потребовал у сотрудницы деньги. Девушка отказалась отдавать выручку, за что злоумышленник нанес ей множественные ножевые ранения. После чего мужчина скрылся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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