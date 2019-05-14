Пермский хор «Млада» стал победителем самого масштабного музыкального конкурса страны «Московская весна a cappella»

СЕГОДНЯ 08:22 2019-05-14T08:22:47+03:00

В конкурсе приняли участие 195 коллективов из 26 стран мира

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Пермский хор «Млада» занял первое место на международном конкурсе исполнителей «Московская весна a cappella» в номинации «Большая вокальная группа». В данной номинации оценивались более 50 коллективов из разных стран.

В конкурсе приняли участие всего 195 коллективов из 26 стран мира – Великобритании, Венгрии, Германии, Грузии, Израиля, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Латвии, Португалии, России, США, Украины, Франции и Южной Кореи.

В состав жюри музыкального конкурса вошли российские и зарубежные продюсеры, исполнители, журналисты и преподаватели вокала. Среди них – Иосиф Пригожин, Егор Крид, Василий Герелло, Андреа Фигалло, Валерия, Виктор Дробыш и другие.

За 3 конкурсных дня «Млада» дала 10 концертов на открытых площадках Москвы. Пермяки выступали в самом центре столицы: парке Зарядье, на Триумфальной и Тверской площадях.

А 1 и 2 июня хор «Млада» приглашает пермяков на благотворительный концерт «Твори добро». Вырученные средства будут на правленый на поддержку больных редким заболеванием - ихтиоз. Концерты пройдут в частной филармонии «Триумф». Билеты в кассах города.

ИСТОЧНИК KP.RU