Многодетные родители Перми против велодорожек на набережной

СЕГОДНЯ 07:47 2019-05-14T07:47:08+03:00

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Глава региональной организации «Многодетные Пермского края» Ирина Ермакова подключилась к дискуссии по поводу организации велодорожек на набережной. Сама многодетная мама, Ирина считает, что велосипедисты на набережной создают угрозу здоровью пешеходов.

- Набережная - это место для семейного отдыха в первую очередь! Для горожан, для гостей города, для семей с детьми, молодёжи. И это нормально, когда люди говорят о безопасности, потому что сегодняшняя езда велосипедистов на, откровенно говоря, узкой набережной создает явную угрозу для остальных посетителей. Я за безопасность в первую очередь! - говорит Ирина.

Женщина отмечает, что набережная слишком узка и для пешеходов, и для велосипедистов, а дополнительные велодорожки не могут гарантировать безопасность ни взрослым, ни детям.

- Сотни родителей хотят гулять на набережной, и безусловно, они должны быть уверены в безопасности! Они должны быть уверены, что если малыш отошёл своими шагами на метр от родителей, его никто не снесет, простите . Если мы говорим о старшем поколении, то взрослые пермяки тоже хотят чувствовать себя безопасно. Можно ли это гарантировать на набережной сейчас, без запретов, без наведения порядка? Нет, конечно, - подчеркивает Ирина Ермакова.

ИСТОЧНИК KP.RU