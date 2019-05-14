Заместитель полпреда Президента в ПФО Игорь Буренков провел в Перми семинар по нацполитике страны

СЕГОДНЯ 07:36 2019-05-14T07:36:26+03:00

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В понедельник, 13 мая, в Пермский край прибыли заместители высших должностных лиц субъектов РФ, расположенных в Приволжском федеральном округе. На совещании с участием губернатора Пермского края Максима Решетникова обсудили вопросы развития и поддержания межнациональных отношений в регионах, а также участия субъектов Российской Федерации в проведении в этом году Международного года родных языков коренных народов.

Открывая совещание, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Буренков отметил, что семинар проводится по поручению Главы государства.

«В рамках данного мероприятия мы обсуждаем реализацию Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации, а также другие аспекты межнациональных и межконфессиональных отношений на территории ПФО. Сегодняшний семинар шестой по счету уже, и в данном случае он проходит в Пермском крае, где на протяжении многих лет активно применяются новые механизмы межнациональной и межконфессиональной сфер, проводятся всероссийские и международные форумы, органы власти активно взаимодействуют с национально-культурными организациями и экспертным сообществом по вопросам национальной политики», — подчеркнул Игорь Буренков.

Губернатор Пермского края Максим Решетников, в свою очередь, отметил, что в регионе проживает 146 народов, зарегистрировано более 30 религиозных течений, действует 480 религиозных организаций. По последним данным социологии, более 90% населения края отмечает отсутствие социальных конфликтов на почве межэтнических взаимоотношений, 95% удовлетворены возможностями реализации своих религиозных потребностей.

«Многоконфессиональность Пермского края сложилась исторически, и, конечно, мы поддерживаем сформировавшиеся ценности разных народов и культур – вместе празднуем как государственные, так и национальные, и религиозные праздники, строим и ремонтируем храмы, церкви, мечети. Кроме того, мы исходим из того, что сегодня тема многонациональности и толерантности является важным экономическим фактором. Например, у нас активно развивается направление образовательного туризма. Медакадемия принимает 700-900 иностранных студентов в год. Ребята приезжают учиться из других стран, где основным вероисповеданием может быть, например, мусульманство. И они живут и учатся у нас, общаются с другими студентами. Важнейший фактор в этом процессе — развитые межконфессиональные отношения в крае».

По словам старшего научного сотрудника Института этнологии и антропологии РАН, члена Совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации, доктора политических наук Владимира Зорина, Пермь выбрана для проведения семинара не случайно. Он отметил, что долгое время национальная политика ассоциировалась с фестивалями и конфликтами. При этом между этими двумя явлениями есть этнокультурное образование населения, развитие межкультурных коммуникаций, изучение опыта традиций и другие направления работы, которые долгое время оставались без внимания и общественности, и тех, кто занимается национальной политикой.

«Приволжский округ весь, я бы здесь выделил и Пермский край, в авангарде этого процесса и здесь очень давно налажены межкоммуникационные связи, — говорит Владимир Зорин. — Как позитивный опыт ПФО я бы отметил системную работу с мигрантами, что является одним из факторов стабильности межнациональных отношений. Особенно в нашей стране, потому что многие мигранты приезжают из бывших наших союзных республик, они наши бывшие сограждане, и поэтому практически у любого мигранта в России не только родственники и знакомые, но есть и объединения, которые представляют родину и территорию исхода. Здесь, в ПФО, тоже умеют с этим работать. Очень позитивная практика это взаимодействие с религиозными организациями и объединениями. Пермский край когда-то был одним из первых в стране, кто создал Межконфессиональный Совет. Это сейчас в округе очень сильно развивается. Поэтому то, что избрали местом проведения семинара Пермский край и Пермь — это закономерно».

В семинаре-совещании приняли участие заместители губернаторов всех регионов ПФО, в ходе которого состоялся обмен опытом экспертов по межнациональным отношениям и внутренней политике.

Приволжский федеральный округ считается одним из самых многонациональных округов России, в состав которого входят 6 национальных Республик. В нем проживают более 23 национальностей.

Справка:

В составе жителей Пермского края 83 % – русские. При этом на территории региона имеются этнические анклавы. К примеру, в особом административном образовании – Коми-Пермяцком округе – проживает 138 тысяч человек, из них 58% – коми-пермяки. Кроме того, на территории Пермского края проживают особые этнические общности – буйские удмурты, сылвенские марийцы, коми-язьвинцы. Поэтому регион, безусловно, финно-угорский. При этом в Бардымском районе с населением 28 тысяч человек 92,8 % составляют татары и башкиры. По информации Всемирного конгресса татар, в Бардымском районе отмечена самая высокая в России плотность татарского и башкирского населения в рамках муниципалитета (всего в Пермском крае проживает более 145 тысяч татар и башкир).

На территории края активно развиваются миграционные процессы, формируются новые этнические диаспоры. Наиболее крупные: азербайджанская, армянская, узбекская, таджикская.

Религиозную ситуацию в Пермском крае можно считать достаточно стабильной, прогнозируемой и управляемой, однако она насыщена рядом объективных и субъективных факторов, влияющих на ее стабильность, что требует постоянного внимания к ее развитию и принятия управленческих решений.

ИСТОЧНИК KP.RU