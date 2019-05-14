2019-05-14T06:49:26+03:00
Происшествия

В Прикамье осудят банду женщин за мошенничество на 8 миллионов рублей

Злоумышленницы совершили 22 преступления
Лилия Абибулаева
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--Фото: Иван МАКЕЕВ
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В 2010 году заместитель главы Двуреченского сельского поселения создала банду, куда привлекла двух знакомых предпринимательниц. В течение 4 лет женщины похищали земельные участки.

- Мошенницы, используя фиктивные документы, оформляли земельные участки на подставных лиц или на соучастников группы, затем перепродавали их, распоряжаясь полученной прибылью по своему усмотрению. Всего группой похищено 22 земельных участка стоимостью более 8,3 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба пермской прокуратуры.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Пермский районный суд Пермского края. Максимальное наказание лишение свободы на 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что жительница Перми обманула своих знакомых на 2, 6 миллиона рублей. Друзья пермячки находились в сложном материальном положении. Женщина вызвалась им помочь - выкупить доли в их квартирах. Знакомые согласились. Однако деньги злоумышленница передавать не собиралась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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