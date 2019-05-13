2019-05-13T16:30:04+03:00
Происшествия

В Перми 6-летняя девочка попала в больницу после нападения собаки

Полиция проводит проверку
Лилия Абибулаева
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--Фото: Андрей Старков
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ЧП произошло в День Победы в Мотовилихинском районе Перми. На 6-летнюю девочку напала соседская собака. Всю в крови родители отвезли девочку в травмпункт Мотовилихинского района. Оттуда с серьезными травмами отправили в больницу.

- Сотрудники травмпункта вызвали бригаду скорой помощи и девочку с рваными травмами лица и головы доставили в Краевую детскую клиническую больницу, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе скорой помощи.

Напомним, ранее мы писали о том, что бультерьер Тайсон загрыз маленького шпица на глазах у 9-летнего хозяина В Закамске на улице Богдана Хмельницкого произошло сразу два кровавых инцидента. Жертвами бойцовских псов стали хозяйские собаки: маленький беспородный пес и померанский шпиц. Хозяева вывели шпица на прогулки. В это же время из соседнего подъезда выскочил бультерьер Тайсон. Он сорвался с места и помчал в сторону шпица. Еще через мгновение пасть бультерьера сомкнулась на тельце декоративной собаки…

ИСТОЧНИК KP.RU

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