Пермские байкеры проверят свои «моторы» в центре профилактики

СЕГОДНЯ 13:10 2019-05-13T13:10:11+03:00

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14 мая с 11.00 до 17.00 в стенах Пермского краевого центре медицинской профилактики будет проходить акция «Здоровье прежде всего», в ходе которой пермские мотоциклисты в возрасте от 18 лет смогут пройти скрининг-обследование «Узнай свой кардиориск» и получить консультацию терапевта и кардиолога.

«Проведение акции «Здоровье прежде всего» для разных групп населения уже стало нашей хорошей традицией, - говорит главный врач краевого центра профилактики Марина Другова. – Идея пригласить байкеров не случайна, ведь большая их часть - мужчины трудоспособного возраста. К сожалению, мужчины в принципе реже обращаются к врачам за медицинской помощью и порой вообще забывают о необходимости регулярного прохождения профилактических осмотров, диспансеризации и в целом о профилактике опасных заболеваний и жизнеугрожающих состояний, при этом смертность мужчин трудоспособного возраста значительно превышает аналогичные значения у женщин».

Скрининг, который пройдут участники акции, включает в себя: антропометрию с вычислением индекса массы тела, измерение артериального давления, экспресс-анализ уровня глюкозы и холестерина крови и определение сердечно-сосудистого риска, а также развернутую консультацию терапевта по результатам обследования и при необходимости прием врача-кардиолога. Также все участники акции получат полезную информацию о профилактике артериальной гипертонии и правилам оказания первой доврачебной помощи при инфаркте и инсульте, дневники измерения артериального давления и другие тематические информационные материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU