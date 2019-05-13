2019-05-13T12:38:35+03:00
Происшествия

В Пермском крае прикрыли наркопритон

Его содержала 33-жительница края
Лилия Абибулаева
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сотрудники полиции задержали организатора наркопритона в Чусовом. Ей оказалась 33-летняя местная жительница. Женщина в течение 4 месяцев, являясь наркозависимой, предоставляла свою квартиру свою квартиру знакомым для потребления наркотических веществ.

- Подозреваемая в содержании наркопритона задержана сотрудниками полиции, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Соликамске ликвидировали наркопритон. 34-летний житель Соликамска превратил свое жилье в наркопритон. В квартире круглосуточно изготавливали и употребляли наркотики постоянные клиенты. Хозяин квартиры оборудовал на кухне специальное место, где готовил дозы, отчего потолок и стены кухни-лаборатории покрылись характерным желтым налетом, а в помещении витал устойчивый химический запах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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