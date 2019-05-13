В Перми сотрудники полиции ищут очевидцев ДТП

СЕГОДНЯ 12:11 2019-05-13T12:11:14+03:00

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12 мая в Дзержинском районе Перми произошло ДТП. 62-летний мужчина шел по двору дома, не мешая проезду автомобиля, однако, угодил под колеса. Нарушитель с места ДТП скрылся.

- В 19 часов 45 минут по улице Лепешинской со стороны Машинистов, в направлении Кочегаров, двигался неустановленный автомобиль, под управлением неустановленного водителя, который в районе д. № 14, допустил наезд на 62 летнего мужчину, - сообщили в ГИБДД по Перми.

Пострадавший получил серьезные травмы. С закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга его отправили в больницу.

По факту оставления места ДТП проводится административное расследование.

Всем, кому что-либо известно о данном ДТП просим сообщить по телефону: 8-932-2030204 Сотрудники ГИБДД гарантируют анонимность.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе

ИСТОЧНИК KP.RU