В Перми составили рейтинг перевозчиков

СЕГОДНЯ 11:59 2019-05-13T11:59:58+03:00

Изменить размер текста: A A

МКУ «Гортранс» опубликовал рейтинг пермских перевозчиков по итогам работы в первом квартале 2019 года. Эксперты оценивали регулярность маршрутов, общее выполнение рейсов, выполнение первых и последних рейсов.

Лидеры рейтинга автобусные маршруты №58, №21, №34, №10, №73, №27, №74, №19, №4 и №44. Среди трамвайных маршрутов – №3, №13 и №4.Они максимально соблюдали расписание.

В конце рейтинга оказались перевозчики, работающие на автобусных маршрутах по нерегулируемому тарифу №3т, №2т и №8т.

- С перевозчиками, чьи маршруты нарушают регулярность движения, сотрудники департамента дорог и транспорта проводят работу по недопущению подобных ситуаций. Кроме того, в настоящее время в рамках новой транспортной модели обсуждаются новые условия выполнения транспортной работы. Предполагается, что по новым контрактам размер штрафа за нарушение маршрута следования или несоблюдение расписания будет существенно увеличен, - сообщили в пресс-службы администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU