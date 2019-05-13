В администрации ответят на вопросы пермяков о детских лагерях

СЕГОДНЯ 10:03 2019-05-13T10:03:57+03:00

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В Перми пройдет горячая линия по вопросам устройства детей в летний лагерь.

— Прямая линия будет работать в течение часа — с 11:00 до 12:00, — сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в call-центре Перми. — На вопросы родителей ответят начальник департамента образования Людмила Серикова и начальник департамента соцполитики Юлия Овсянникова.

Для связи с представителями администрации, нужно позвонить по телефону 2-059-059.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье пройдут «Родительские университеты». В Пермском крае обсудят ряд важных проблем, решение которых необходимо для гармоничных семейных отношений и для благополучия ребенка.Предполагается три этапа: с 22 по 25 мая, с 27 мая по 23 ноября, с 29 по 30 ноября. На втором этапе участники «Родительских университетов» научатся разрабатывать и реализовывать программы по развитию воспитательного потенциала семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU