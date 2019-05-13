В Прикамье ревнивый муж разорвал паспорт жены на мелкие кусочки

СЕГОДНЯ 09:38 2019-05-13T09:38:55+03:00

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Супруги пришли в гости к своему соседу. Знакомые стали распивать спиртное. 29-летний житель Очера приревновал жену, но решил, что одного скандала будет мало. Тогда мужчина, желая досадить благоверной, взял ее сумку, где лежали документы, достал паспорт и разорвал его на мелкие кусочку, которые выбросил у порога квартиры.

- В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми мужчина ударил ножом знакомого ЧП произошло в Дзержинском районе Перми. 33-летний мужчина пришел к своему знакомому в гости. Мужчины стали вместе выпивать. Между друзьями возникла ссора, в ходе которой хозяин квартиры схватился за нож и ударил гостя в живот

ИСТОЧНИК KP.RU