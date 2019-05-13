2019-05-13T09:38:55+03:00
Происшествия

В Прикамье ревнивый муж разорвал паспорт жены на мелкие кусочки

В отношении мужчины возбудили уголовное дело
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Супруги пришли в гости к своему соседу. Знакомые стали распивать спиртное. 29-летний житель Очера приревновал жену, но решил, что одного скандала будет мало. Тогда мужчина, желая досадить благоверной, взял ее сумку, где лежали документы, достал паспорт и разорвал его на мелкие кусочку, которые выбросил у порога квартиры.

- В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми мужчина ударил ножом знакомого ЧП произошло в Дзержинском районе Перми. 33-летний мужчина пришел к своему знакомому в гости. Мужчины стали вместе выпивать. Между друзьями возникла ссора, в ходе которой хозяин квартиры схватился за нож и ударил гостя в живот

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Перми обманула своих знакомых на 2, 6 миллиона рублей
В администрации ответят на вопросы пермяков о детских лагерях
В Перми иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе
В Прикамье пройдут «Родительские университеты»
На трассе Нытва-Краснокамск произошло лобовое столкновение
Из-за открытия студвесны в Перми ограничат парковку
"Настоящий Мужик":В Перми пожарный спас щенка из пожара
МЧС: В Прикамье сохраняется высокий уровень пожарной опасности
В Перми сгорел пассажирский автобус
Пропавший в Прикамье 18-летний парень найден
"Воспитала не одну сотню школьников". Похороны погибшей во время сплава по Прикамью учительницы состоятся 13 мая
В Прикамье 4-летний ребенок погиб, выпав из окна
"Бабушка пряталась у соседей". В Прикамье осудили пенсионера, который избивал свою мать
Сотрудники МЧС патрулируют участок реки в Пермском крае, где погибли туристы