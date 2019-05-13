В Перми иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 09:04 2019-05-13T09:04:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 12 мая, в Дзержинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. 11-летний велосипедист переезжал пешеходный переход, когда его сбила иномарка.

- По Куфоина в направлении Подлесной двигался автомобиль «Субару Форестер» под управлением местного жителя 1994 года рождения. В районе дома № 30 по ул. Куфонина водитель допустил наезд на велосипедиста 2008 года рождения, который двигался без сопровождения взрослых. По предварительной информации, ребенок начинал пересекать проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу не спешившись, маневр заканчивал в неустановленном месте, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в ГИБДД по Перми.

Пострадавший мальчик получил ушибы тела и головы. С травмами ребенка доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU