2019-05-13T08:51:24+03:00
Общество

В Прикамье пройдут «Родительские университеты»

Первые мероприятия пройдут с 22 по 25 мая
Лилия Абибулаева
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фото с сайта "Открытые НКО"фото с сайта "Открытые НКО"
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В Пермском крае обсудят ряд важных проблем, решение которых необходимо для гармоничных семейных отношений и для благополучия ребенка.

- В рамках программы обучающих мероприятий планируется обсуждение следующих вопросов: развитие воспитательного потенциала современной семьи в открытом образовательном пространстве Пермского края, семейные отношения, как фактор, влияющий на нарушения в развитии личности ребенка, социально-педагогическая работа с семьей, находящейся в социально-опасном положении: развивающий подход, педагогическая поддержка детской одаренности в условиях семейного воспитания, социальное партнерство образовательной организации с родителями и методика создания семейных и родительских клубов», — сообщает портал «Открытые НКО»

Предполагается три этапа: с 22 по 25 мая, с 27 мая по 23 ноября, 29 - 30 ноября.

На втором этапе участники «Родительских университетов» научатся разрабатывать и реализовывать программы по развитию воспитательного потенциала семьи.

На третьем этапе специалисты системы образования, культуры и молодежной политики, руководители семейных и родительских клубов примут участие в научно-практической конференции «Развитие воспитательного потенциала семьи в открытом образовательном пространстве Пермского края»

Заявки на участие принимаются до 15 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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