Пропавший в Прикамье 18-летний парень найден

СЕГОДНЯ 19:33 2019-05-12T19:38:28+03:00

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Пропавшего в Лысьве 18-летнего Максима Б. нашли живым и невредимым. Он был в городе Чусовой.

Напомним, молодой человек днем 10 мая пошел в магазин за курткой и не вернулся домой. Обеспокоенная мама пошла в полицию - раньше ее сын не пропадал. Телефон Максима был вне зоны доступа сети. Друзья и знакомые тоже не знали, где Максим может находиться. Молодого человека разыскивали двое суток.

Ранее мы писали о том, что в Пермском крае пропал 49-летний Алексей Ш. Последний раз мужчину видели 4 мая. У Алексея 2 группа инвалидности, он испытывает трудности, когда говорит, поэтому родные очень волновались за него. Но, к счастью, в понедельник, 6 мая, Алексея нашли. Волонтеры сообщили, что прохожий увидел сидящего на дороге мужчину и позвонил им. Как выяснилось, этим мужчиной оказался Алексей.

ИСТОЧНИК KP.RU