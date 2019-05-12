2019-05-12T13:58:47+03:00
Происшествия

"Бабушка пряталась у соседей". В Прикамье осудили пенсионера, который избивал свою мать

Его приговорили к ограничению свободы
Елена КОНОВА
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Кунгуре 59-летний местный житель избивал свою 84-летнюю мать. Она проживала с ним в одном доме. Когда пенсионер напивался, то набрасывался на бабушку с кулаками, пинал ее. Она убегала к соседям, спасаясь от сына. Как сообщили в краевой полиции, его привлекли к административной ответственности, но пенсионер все равно продолжил избивать мать.

- Суд рассмотрел уголовное дело по обвинению мужчины в истязании престарелой матери, - рассказали в пресс-службе полиции. - Суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1,5 года. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудники МЧС патрулируют участок реки в Пермском крае, где погибли туристы
"Помогите, пропал сын!". В Прикамье разыскивают 18-летнего парня
Еще пять приусадебных территорий подтопило в Прикамье
В Прикамье с 16 мая по Каме начнут ходить речные трамвайчики
В Прикамье на сплавах погибли два человека
В пермских соцсетях появилось видео, на котором пьяный угрожает пистолетом двум собеседникам
С 13 мая по 28 июня в Перми будут ремонтировать Чусовской мост
В Перми 13 мая установят семь трехметровых медведей
«Чего не сделаешь ради новой аватарки!» Пользователи пермских соцсетей осудили фото с подростком, висящим на крыше 25-этажного здания
63-летняя жительница Прикамья пыталась зарезать своего 32-летнего сожителя
Для борьбы с экстремальным паводком в Прикамье создали группировку из 15 тысяч спасателей, 450 плавсредств и 11 беспилотников
«Выжить на 4 тысячи в месяц». Потребительская корзина в Прикамье с начала года подорожала более, чем на 5 процентов
«О своем поступке он никому не рассказал». В Прикамье наградили 17-летнего героя, вытащившего из воды двух детей
Пассажирский автобус «Пермь-Чебоксары» загорелся на трассе
В Перми мужчина ударил ножом знакомого
В Прикамье продолжается сезон паводков
В Перми объявили аукцион на новые маршруты №30 и №50
В Перми на разработку проекта ремонта ТЮЗа выделят 14 миллионов рублей
В День Победы в Перми произошло 3 ДТП
«Аномальная жара»: МЧС предупреждает о повышении температуры в Прикамье
В Прикамье в День Победы легковушка насмерть сбила пешехода