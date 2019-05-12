"Бабушка пряталась у соседей". В Прикамье осудили пенсионера, который избивал свою мать

СЕГОДНЯ 13:58 2019-05-12T13:58:47+03:00

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В Кунгуре 59-летний местный житель избивал свою 84-летнюю мать. Она проживала с ним в одном доме. Когда пенсионер напивался, то набрасывался на бабушку с кулаками, пинал ее. Она убегала к соседям, спасаясь от сына. Как сообщили в краевой полиции, его привлекли к административной ответственности, но пенсионер все равно продолжил избивать мать.

- Суд рассмотрел уголовное дело по обвинению мужчины в истязании престарелой матери, - рассказали в пресс-службе полиции. - Суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1,5 года. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU