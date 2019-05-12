2019-05-12T10:58:15+03:00
Общество

Сотрудники МЧС патрулируют участок реки в Пермском крае, где погибли туристы

Инспекторы ГИМС инструктируют сплавщиков и туристов
Елена КОНОВА
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Фото с сайта пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краюФото с сайта пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю
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11 мая в Пермском крае произошла трагедия: на реке Вижай в районе деревни Пашия перевернулись два надувных катамарана. Пятеро смогли доплыть до берега, один утонул. Еще один катамаран перевернулся на речке Усьва. Один из сплавщиков погиб.

- На сегодняшний день на водных маршрутах в Прикамье зарегистрировано 86 туристических групп в количестве 1022 человека, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - На водных объектах осуществляют патрулирование группы состава ГИМС. Особое внимание уделяется участкам на реке Койва и на реке Вижай, где погиб турист.

Заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пермскому краю Юрий Губин сообщил, что туристам нужно проходить участок на реке Вижай по берегу. А весь водный маршрут туристы должны проходить в спасжилетах и касках.

- Инспекторы ГИМС инструктируют сплавщиков также и по вопросам пожарной безопасности при розжиге костров на привале в лесу, - добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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