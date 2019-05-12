"Помогите, пропал сын!". В Прикамье разыскивают 18-летнего парня

СЕГОДНЯ 09:38 2019-05-12T09:38:47+03:00

Он ушел в магазин и не вернулся

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В Лысьве Пермского края разыскивают пропавшего 18-летнего Максима Бояринцева. Как рассказала его мама Наталья, днем 10 мая ее сын ушел в магазин за курткой.

- Он у нас домашний мальчик, гулять толком никуда не ходит, - говорит Наталья. - Мы испугались, когда прошло несколько часов, а он так и не вернулся из магазина. Телефон у него отключен, вестей никаких нет уже два дня. Помогите, пожалуйста! Мы очень переживаем. Друзья и знакомые тоже его не видели. Даже не знаю, где сын может находиться.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермском краю сообщили, что заявление о пропавшем Максиме родные написали 11 мая. Молодого человека ищут.

Максим был в черных штанах, черной футболке, красных кроссовках, камуфляжной куртке. Если вы знаете, где находится молодой человек, позвоните в полицию по телефону 02 или его маме Наталье по телефону 89194930845.

ИСТОЧНИК KP.RU