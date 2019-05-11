В Прикамье с 16 мая по Каме начнут ходить речные трамвайчики

СЕГОДНЯ 18:29 2019-05-11T18:33:47+03:00

Они будут курсировать по пяти направлениям

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В краевом минстрансе объявили о том, что на Каме вот-вот начнется навигация речных трамвайчиков. Они будут ходить на пяти регулярных маршрутах. Их субсидируют из краевого бюджета, для чего на весь сезон выделили 17,2 миллиона рублей.

В минстерстве рассказали, как часто будут ходить теплоходы.

С 16 мая на маршруте «Пермь – Заречный – Пермь» будет работать перевозчик ООО «Кама-Трэвел», который должен обеспечить 2 рейса в неделю.

На маршруте «Старые Ляды - Куликово - Старые Ляды» с частотой 2-4 рейса

в неделю и «Березники-Быстрая-Березники» с частотой 3 рейса в неделю будет работать перевозчик ООО «Мошево».

ИП Н.А. Кошкин будет осуществлять перевозки по маршрутам «Сылва–Быковка–Сылва» - ежедневно и «Сылва – Троица – Сылва» по 4 рейса в неделю. Навигация на данных маршрутах начнется, как только будет достигнут необходимый уровень воды в районе остановочных пунктов, чтобы речные трамвайчики могли к ним причалить.

Точное расписание в минтрансе обещают вывесить 13-14 мая на официальном сайте Министерства транспорта Пермского края по адресу: http://mintrans.permkrai.ru в разделе «Водный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU