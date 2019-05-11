В Прикамье на сплавах погибли два человека

СЕГОДНЯ 15:36 2019-05-11T15:47:55+03:00

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В выходные жители Прикамья отправились на сплавы и водные прогулки. К сожалению, не обошлось без чрезвычайных происшествий и человеческих жертв. В речках с быстрым течением в Горнозаводском районе утонули два туриста. Спасателям также пришлось выручать двух байдарочников, чья байдарка перевернулась и уплыла по течению.

- При туристических сплавах в Прикамье произошло три случая опрокидывания катамаранов, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - В Горнозаводском районе около деревни Пашия на реке Вижай в воде оказались шестеро туристов, пятеро спаслись, обнаружено тело одного человека, предположительно утонувшего, сейчас проводится проверка и устанавливается причина смерти мужчины. Также в Горнозаводском районе проводится поиск, предположительно, утонувшего мужчины на реке Усьва. Обследуется акватория и береговая линия, водолазы работать не могут из-за мутной воды и сильного течения.

Ранее спасатели спасли двух байдарочников – их байдарка перевернулась. И тоже это случилось в Горнозаводском районе.

- Недалеко от рабочего поселка Старый Бисер на реке Койва два туриста байдарочника перевернулись и упустили байдарку, - сообщили в краевой службе спасения. - Узнав о случившемся, краевые спасатели выехали к месту происшествия. Информация поступила 8 мая, когда уже сутки заканчивались. После дневной весенней жары ночью температура резко понизилась. Пострадавших ждала холодная ночь на реке. Прибыв на место поиска, спасатели на лодке против течения реки провели поисковые работы. Течение было очень сильное. Паводок еще не прошел. Вода мутная, бурлящая и крайне холодная. Найти ночью людей не удалось. На оперативном автомобиле спасатели по лесным дорогам проехали выше по течению реки. Вновь спустили лодку на воду и по течению, осматривая береговую зону, поисково-спасательная группа продолжила поиски.

Только утром 9 мая спасателям удалось найти терпящих бедствие туристов. Они находились на маленьком подтопленном островке. Выбраться самостоятельно не могли. Одежда была мокрая и грязная.

- Состояние спасенных удовлетворительное, - сообщили спасатели. - Только они сильно замёрзли и проголодались. Им оказали первую помощь и доставили пострадавших в поселок Старый Бисер.

ИСТОЧНИК KP.RU