В пермских соцсетях появилось видео, на котором пьяный угрожает пистолетом двум собеседникам

СЕГОДНЯ 14:46 2019-05-11T14:46:52+03:00

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Сегодня в одном из пермских телеграм-каналов появилось видео, на котором мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет ,требует выполнить его команды двух людей в кадре. Снятое происходит во дворе одного из жилых домов, видео длится около минуты. Очевидно, находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина в финале ролика садится на скамейку у подъезда. По утверждению телеграм-канала снятое происходило сегодня, 11 мая, около цирка.

В краевом главке МВД корреспонденту “Комсомольской правды” сообщили, что в дежурную часть сообщений и заявлений об этом не поступало.

“Расстояние, с которого снято произошедшее, велико для визуального определения: держит ли мужчина в руках именно пистолет, а не муляж”,- отметил источник “КП-Пермь”, близкий к силовым структурам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/708152" frameborder="0"></iframe> Житель Перми угрожает пистолетом прохожим. Видео: https://webtelegram.net/#/im?p=@permyach.

ИСТОЧНИК KP.RU