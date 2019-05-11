В Перми 13 мая установят семь трехметровых медведей

СЕГОДНЯ 13:19 2019-05-11T13:19:04+03:00

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К приезду участников XXVII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» — 13 мая город украсят семь трехметровых медведей, а 15 мая откроет свои двери для всех желающих большой фестивальный городок.

Символами студвесны станут семь арт-объектов – больших человеческих фигур с головами медведей.

- Их установят на всех площадках фестиваля: возле Пермского академического Театра-Театра, Большого зала Пермской краевой филармонии, Пермского театра юного зрителя, Пермской краевой библиотеки им А.М. Горького, Дворца Молодежи, Пермского дома народного творчества «Губерния», - сообщили организаторы фестиваля. - Каждая фигура будет соответствовать направлению конкурсной программы на этой площадке. Например, персонаж-гитарист будет стоять у «Дворца Молодежи», где состоятся выступления по направлению «Музыкальное».

Вход в фестивальный городок, который откроется 15 мая на площади перед Пермским академическим Театром-Театром, будет свободный для всех желающих. С 15 по 17 мая он будет открыт для гостей с 11.00 до 23.00, а 18 числа — с 10.00 до 20.00.

- Фестивальный городок будет состоять из нескольких тематических площадок, в нем разместятся сразу две лаунж-зоны, - сообщили организаторы. - Первая — яркий автобус с обстановкой пляжной вечеринки, вторая — для тех, кому захочется спокойного отдыха. Любители активного отдыха смогут сдать нормы ГТО на спортивно-развлекательной площадке. Также посетители городка точно оценят «Инстамузей» — 3D фотозоны и арт-объект — почти трехметровую голову медведя из гофрированного картона.

ИСТОЧНИК KP.RU