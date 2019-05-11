«Чего не сделаешь ради новой аватарки!» Пользователи пермских соцсетей осудили фото с подростком, висящим на крыше 25-этажного здания
Юный житель Перми выложил на странице группы ВКонтакте «Подслушано Пермь» шокирующий снимок.
Он изображен на нем висящим на одной руке, которой держится за карниз 25-этажного высотного здания ЖК Сапфир, расположенного на улице Окулова в Перми.
- Чего не сделаешь ради новой аватарки! – сопроводил он фотографию легкомысленной подписью. - Повторять категорически не рекомендуется - опасно для жизни!
Пользователей пермских соцсетей возмутил такой способ привлечь к себе внимание.
- Что вы творите, о родных подумайте! – была первая реакция.
Затем в комментариях стали обращать внимание на то, что подобные посты небезвредны – они могут породить опасную моду среди подростков.
- Если бы он был не подготовлен и не уверен в себе, то не делал бы этого, - попробовал кто-то оправдать автора смертельно опасного трюка.
- Подготовлен и уверен в себе альпинист со снаряжением и 20-летним стажем, а у этого чуда просто неполадки с мозгами, - возразили ему.
- Селфомания и гаджетоголия захватила этот мир! – делает вывод одна из пользовательниц соцсети. - Людям нужны лайки и хайп! Проще в фотошопе профессионально поработать, нежели рисковать своей жизнью ради нового экстрим-снимка!
Действительно, «КП» уже писала о том, что в пермские соцсети подростки выложили видео, как они балуются на балконе третьего этажа. На видеозаписи видно, как на балконе многоэтажного здания стоят два парня. Один из них спускает с балкона девушку, которая висит, держа его за руку. Поболтав в воздухе ногами, она с трудом забирается обратно на балкон.
В Перми дети устроили опасный трюк на балконе третьего этажа. Видео: «ЧП Происшествия Пермь»..
ИСТОЧНИК KP.RU