«Чего не сделаешь ради новой аватарки!» Пользователи пермских соцсетей осудили фото с подростком, висящим на крыше 25-этажного здания

СЕГОДНЯ 09:24 2019-05-11T09:28:59+03:00

Такой трюк ни в коем случае нельзя повторять. Фото: группа ВК "Подслушано Пермь".

Он его сделал на высотке ЖК Сапфир [видео]

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Юный житель Перми выложил на странице группы ВКонтакте «Подслушано Пермь» шокирующий снимок.

Он изображен на нем висящим на одной руке, которой держится за карниз 25-этажного высотного здания ЖК Сапфир, расположенного на улице Окулова в Перми.

- Чего не сделаешь ради новой аватарки! – сопроводил он фотографию легкомысленной подписью. - Повторять категорически не рекомендуется - опасно для жизни!

Пользователей пермских соцсетей возмутил такой способ привлечь к себе внимание.

- Что вы творите, о родных подумайте! – была первая реакция.

Затем в комментариях стали обращать внимание на то, что подобные посты небезвредны – они могут породить опасную моду среди подростков.

- Если бы он был не подготовлен и не уверен в себе, то не делал бы этого, - попробовал кто-то оправдать автора смертельно опасного трюка.

- Подготовлен и уверен в себе альпинист со снаряжением и 20-летним стажем, а у этого чуда просто неполадки с мозгами, - возразили ему.

- Селфомания и гаджетоголия захватила этот мир! – делает вывод одна из пользовательниц соцсети. - Людям нужны лайки и хайп! Проще в фотошопе профессионально поработать, нежели рисковать своей жизнью ради нового экстрим-снимка!

Действительно, «КП» уже писала о том, что в пермские соцсети подростки выложили видео, как они балуются на балконе третьего этажа. На видеозаписи видно, как на балконе многоэтажного здания стоят два парня. Один из них спускает с балкона девушку, которая висит, держа его за руку. Поболтав в воздухе ногами, она с трудом забирается обратно на балкон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/706620" frameborder="0"></iframe> В Перми дети устроили опасный трюк на балконе третьего этажа. Видео: «ЧП Происшествия Пермь»..

ИСТОЧНИК KP.RU