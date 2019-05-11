63-летняя жительница Прикамья пыталась зарезать своего 32-летнего сожителя

СЕГОДНЯ 08:43 2019-05-11T08:43:38+03:00

Она ударила его ножом в грудь

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Длинные выходные дают о себе знать: кто-то отдыхает культурно, а кто-то, перепившись, устраивает домашние разборки.

В Куединскую больницу привезли на «скорой» 32-летнего местного жителя с тяжелым ножевым ранением грудной клетки. Как водится, медики сообщили об этом в полицию. Стражи порядка выяснили картину произошедшего: раненый отмечал длинные праздники со своей 63-летней сожительницей в частном доме. Рюмка за рюмкой, слово за слово, и возникла пьяная перебранка. В сердцах женщина схватилась за нож.

- В одном из домов в поселке Куеда местная жительница 1956 года рождения в результате ссоры, возникшей в ходе распития спиртных напитков, ударила ножом своего сожителя 1977 года рождения, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. -Потерпевший с проникающим ранением грудной клетки госпитализирован. Подозреваемая задержана и доставлена в дежурную часть территориального отдела полиции. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ранее «КП» писала, что в Перми 33-летный житель Дзержинского района в праздники ударил ножом своего знакомого, к которому пришел в гости.

ИСТОЧНИК KP.RU