2019-05-11T06:42:52+03:00
Общество

«Выжить на 4 тысячи в месяц». Потребительская корзина в Прикамье с начала года подорожала более, чем на 5 процентов

Выросли в цене основные продукты питания
Андрей МАТЛИН
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Потребительская корзина в Прикамье теперь стоит 4 тысячи рублей.Потребительская корзина в Прикамье теперь стоит 4 тысячи рублей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Пермьстат подвел неутешительные итоги первых трех месяцев этого года. Согласно опубликованным краткосрочным экономическим показателям Пермского края, стоимость минимального набора продуктов питания выросла. По данным официальной статистики, за первый квартал этого года стоимость продуктовой корзины выросла на 5,07 процента. Или сразу на 179 рублей. Если в конце прошлого года стоимость минимального набора еды на человека составляла 3 тысячи 735 рублей, то к марту этого года она выросла до 3 тысяч 914 рублей. Иными словами, пермские статистики сообщают: для того, чтобы пропитаться в Пермикамье в месяц придется потратить почти 4 тысячи рублей.

Причем, произошло увеличение стоимости потребительской корзины из-за того, что в цене выросли именно основные продукты питания – в целом стоимость продовольственных товаров увеличилась на 2,54 процента.

Увеличилась, по данным Пермьстата, и цена фиксированного набора товаров и услуг. За первые три месяца года она выросла на 1,71 процента. В конце прошлого года она равнялась 14 тысячам 663 рублям, в марте этого года – уже 14 тысячам 857 рублям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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