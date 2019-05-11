«О своем поступке он никому не рассказал». В Прикамье наградили 17-летнего героя, вытащившего из воды двух детей

СЕГОДНЯ 06:03 2019-05-11T06:03:12+03:00

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17-летний Антон Митраков живет в поселке Красный берег Соликамского района. В этом году заканчивает 11 классов.

1 сентября в прошлом году на школьной линейке ребятам рассказали о том, что Антон спас двух тонущих детей. Первый раз – летом в позапрошлом году, второй – в прошлом.

Летом 2017 года он вытащил из воды тонущую маленькую девочку. Пятиклассница решила искупаться в реке Язьва, но её понесло течением. Отец бросился на помощь дочери, но не смог помочь. Девочку быстро уносило от берега. Испугавшись и захлёбываясь водой, она даже не могла кричать, чтобы позвать на помощь. Антон Митраков, не раздумывая, бросился ей на выручку. Ему удалось доплыть до тонувшей девочки и вытащить ее на берег.

Похожее ЧП случилось в июне 2018 года. Сильное течение Язьвы унесло от берега шестиклассника. Видя, что мальчик начинает захлёбываться, Антон прыгнул в реку и вытащил мальчика из затягивающей его воронки.

Антон ничего не рассказал о происшествиях ни родителям, ни одноклассникам. Об случаях счастливого спасения детей стало известно от очевидцев.

Организационный комитет Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» за мужество и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим, принял решение о награждении Антона Митракова нагрудным знаком «Горячее сердце». Его имя с историей о геройских поступках внесены в Почетную книгу «Горячее сердце» 2019.

По поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова нагрудный знак «Горячее сердце» Антону Митракову вручил главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников. Церемония награждения прошла во время торжественного мероприятия Пермского кадетского корпуса ПФО им. Героя России Ф.Кузьмина «Мы наследники Великой Победы!».

ИСТОЧНИК KP.RU