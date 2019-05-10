Пассажирский автобус «Пермь-Чебоксары» загорелся на трассе
У пассажиров рейса «Пермь-Чебоксары» выдалась непростая поездка. На трассе их автобус загорелся. Видео с объятым огнем автобусом появилось в социальных сетях 10 мая. Пламя было настолько сильным, что транспортное средство было полностью в огне.
Сообщается, что все пассажиры живы. На видео видно, что автобус стоит на трасса, а люди идут от него к соседнему автобусу.
О причине пожара пока ничего не известно
Напомним, ранее мы писали о том, что в соцсетях сообщили, что в Перми загорелся автобус, в котором перевозили кадетов. Около 17.50 нам поступило сообщение от сотрудников машины патрульно-постовой службы, которая сопровождала колонну автобусов, в которых перевозили учащихся Пермского кадетского корпуса. В районе улицы Малкова в одном из автобусов произошла поломка. Ребят пересадили в другие автобусы. Никто из кадетов не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU