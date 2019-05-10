Пассажирский автобус «Пермь-Чебоксары» загорелся на трассе

СЕГОДНЯ 21:19 2019-05-10T21:19:42+03:00

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У пассажиров рейса «Пермь-Чебоксары» выдалась непростая поездка. На трассе их автобус загорелся. Видео с объятым огнем автобусом появилось в социальных сетях 10 мая. Пламя было настолько сильным, что транспортное средство было полностью в огне.

chp_59 Загорелся автобус Пермь -ЧЕбоксары

Сообщается, что все пассажиры живы. На видео видно, что автобус стоит на трасса, а люди идут от него к соседнему автобусу.

О причине пожара пока ничего не известно

Напомним, ранее мы писали о том, что в соцсетях сообщили, что в Перми загорелся автобус, в котором перевозили кадетов. Около 17.50 нам поступило сообщение от сотрудников машины патрульно-постовой службы, которая сопровождала колонну автобусов, в которых перевозили учащихся Пермского кадетского корпуса. В районе улицы Малкова в одном из автобусов произошла поломка. Ребят пересадили в другие автобусы. Никто из кадетов не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU