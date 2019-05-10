В Прикамье продолжается сезон паводков

СЕГОДНЯ 16:52 2019-05-10T16:52:10+03:00

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В связи с теплой погодой уровень воды в реках Пермского края стал интенсивно подниматься, затапливая близлежащие территории. На данный момент подтопленными остаются три района Пермского края.

- 11 придомовых территорий в поселке Яйва Александровского муниципального района, 2 низководных моста в селе Моховое Кунгурского муниципального района, 3 приусадебных участка в поселке Яйва. На 10 мая прогнозируется подтопление приусадебных участков в трех муниципальных районах (Чусовском, Гайнском и Александровском), - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

В некоторых районах наводнение такое сильно, что люди вынуждены ходить в резиновых сапогах по дому.

- Что нам делать? Все утонуло! - жалуются жители поселка Яйва.

Чтобы ликвидировать последствия ЧП создана группировка сил и средств в составе 15350 человек и 2918 единиц техники, из них 450 плавсредств.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье затопило дом. Жители района Подъеловики опубликовали видео в социальных сетях. Автор ролика показывает затопленные комнаты и отмечает, что уровень воды постепенно поднимается.

ИСТОЧНИК KP.RU