В Перми объявили аукцион на новые маршруты №30 и №50
Аукционы на автобусные маршруты №30 «Микрорайон Парковый – Площадь Дружбы» и № 50 «Улица Гусарова – Станция Пермь-II»,, которые заменят троллейбусы №10 и №5 стартовали 8 мая, сообщается на сайте госзакупок.
- Автобусы должны иметь экологический класс «Евро-4», возраст техники не должен превышать 12 лет, также они должны быть предназначены для перевозки маломобильных категорий пассажиров. При этом не менее половины заявляемых автобусов должны быть класса «Евро-5» и не старше 5 лет, а также иметь 100% низкого пола, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды" в администрации города.
Цена контрактов: 56,9 миллионов рублей на маршрут № 30 и 56,2 миллионов рублей на маршрут № 50.
Торги продлятся до 27 мая. После будут заключены контракты на срок с середины июня до 31 января 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU