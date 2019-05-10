В Перми объявили аукцион на новые маршруты №30 и №50

СЕГОДНЯ 13:54 2019-05-10T13:54:19+03:00

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Аукционы на автобусные маршруты №30 «Микрорайон Парковый – Площадь Дружбы» и № 50 «Улица Гусарова – Станция Пермь-II»,, которые заменят троллейбусы №10 и №5 стартовали 8 мая, сообщается на сайте госзакупок.

- Автобусы должны иметь экологический класс «Евро-4», возраст техники не должен превышать 12 лет, также они должны быть предназначены для перевозки маломобильных категорий пассажиров. При этом не менее половины заявляемых автобусов должны быть класса «Евро-5» и не старше 5 лет, а также иметь 100% низкого пола, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды" в администрации города.

Цена контрактов: 56,9 миллионов рублей на маршрут № 30 и 56,2 миллионов рублей на маршрут № 50.

Торги продлятся до 27 мая. После будут заключены контракты на срок с середины июня до 31 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU