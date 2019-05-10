В Перми на разработку проекта ремонта ТЮЗа выделят 14 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:36 2019-05-10T11:36:56+03:00

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На сайте госзакупок появился лот на разработку проекта капитального ремонта пермского театра юного зрителя. Заказчиком выступает Театр юного зрителя. На разработку проекта предприятие готово выделить 14 миллионов рублей.

Планируется масштабная реконструкция сцены и зрительного зала. Заменят освещение, кресла в зале и настил галереи, а также систему вентиляции.

К ремонту приступят уже совсем скоро. Труппа театра отыграет последние спектакли, и ТЮЗ закрывается на ремонт.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермский ТЮЗ закрывает 55-й театральный сезон Ежегодно театральный сезон в пермском ТЮЗе завершается масштабным фестивалем «Театральная бессонница». В этом году театр закроется раньше обычного, но перед этим ТЮЗ порадует горожан новой фестивальной программой.

ИСТОЧНИК KP.RU