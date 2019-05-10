2019-05-10T08:23:40+03:00
Общество

«Аномальная жара»: МЧС предупреждает о повышении температуры в Прикамье

Жаркая погода продлится с 10 по 14 мая
Лилия Абибулаева
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--Фото: Евгения ГУСЕВА
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Аномально жаркая погода продержится с 10 по 14 мая. По данным пермского гидрометцентра, среднесуточная температура в эти дни будет на 7-12 градусов выше климатической нормы. Так, на территории края температурный максимум может достигнуть +30 градусов.

В пятницу, 10 мая, столбик термометра поднимется до +26 градусов. Также в этот день ожидаются кратковременные дожди на территории края.

В МЧС по Пермскому краю предупреждают о том, что разведение костров, сжигание сухой травы и мусора может привести к серьезным последствиям в условиях жаркой погоды.

Напомним, ранее мы писали о том, что в пермских парках стартуют бесплатные утренние зарядки С наступлением теплой погоды в скверах и парках Перми будут проводить бесплатные зарядки. Первым утреннюю гимнастику на свежем воздухе принял сквер им. Землячки в Мотовилихинском районе Перми. Занятия начнутся с 13 мая и будут проходить три раза в неделю с 8:00 по понедельникам, средам и пятницам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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