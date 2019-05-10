2019-05-10T08:36:59+03:00
Происшествия

В Прикамье в День Победы легковушка насмерть сбила пешехода

Мужчина шел ночью посередине дороги
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Ночью в четверг, 9 мая, на трассе ПермьЕкатеринбург произошло ДТП с участием пешехода. На 109 километре трассы 32-летний водитель «Лады» сбил пешехода. Мужчина шел ночью посередине дороги.

От полученных травм пешеход скончался на месте.

- Водитель скрылся с места ДТП, но был задержан сотрудниками ГИБДД на 39 км трассы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми иномарка сбила ребенка. В среду, 8 мая, в 16:40 на улице Целинной в Мотовилихинском районе произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Водитель иномарки «KIA» выехал на «встречку», чтобы объехать пробку, и не заметил мальчика. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Буквально через 10 секунд подъехала машина скорой помощи - бригада ехала на другой вызов. Мальчика погрузили в машину и отвезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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