В акции «Бессмертный полк» приняли участие 39 тысяч пермяков

СЕГОДНЯ 07:17 2019-05-10T07:26:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми в 7 раз прошла акция «Бессмертный полк». Пермяки вышли на улицы города с портретами своих родственников, участвовавшим в войне. Самым масштабным стало шествие в центре Перми. На Октябрьской площади собралось 32 тысячи человек. Возглавлял колонну губернатор Максим Решетников.

Также глава Прикамья отметил, что важно передавать память о войне следующим поколениям. - Этот праздник символизирует передачу огня. В нас всех кровь поколения победителей: кровь людей, которые прошли очень серьезные испытания, таких испытаний, наверное, за последние 100-200 лет не было. Кровь людей, которые все это преодолели, которые вернулись живыми. С одной стороны с ними всегда были товарищи, с другой стороны — безумное желание жить. И они первыми полетели в космос, восстановили страну. А мы их дети, внуки, правнуки, значит, мы тоже это все можем, когда у нас есть цель. Это понимание – главное, что мы должны передавать следующим поколениям, как вечный огонь: «нам завещанный одним, другим передадим, - подчеркнул Максим Решетников.

Акция прошла еще в 3 районах города: Мотовилихинском, Орджоникидзевском и Кировском. И собрала еще 7 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU