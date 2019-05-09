2019-05-09T19:06:14+03:00
Общество

«Хоть бы в День Победы зажгли»: в Кунгуре не горит Вечный огонь

Иногда пламя заменяют искусственным
Лилия Абибулаева
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фото из группы "Подслушано Кунгур"фото из группы "Подслушано Кунгур"
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Возложить венки и почтить память павших во Второй Мировой войне у Вечного огня жители Кунгура не могут уже не один год. Огня попросту нет.

- Даже в честь Дня Победы не зажгли! – возмущаются местные жители в социальных сетях.

Оказывается, огонь не горит уже много лет. Иногда вместо настоящего пламени ставят искусственное.

По словам местных жителей, Вечный огонь в Кунгуре – муляж.

- Это просто муляж из железа, там и подводки газа нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нытве полицейские вернули потомкам фронтовика 12 похищенных медалей Великой Отечественной войны В феврале в дежурную часть территориального отдела полиции обратилась 65-летняя женщина. Из ее квартиры были похищены 12 медалей: «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», две «За победу над Германией в Великой Отечественной войне в 1941-1945», «30 лет Советской армии и флоту», «20 лет победы в Великой Отечественной войне», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «50 лет Советской милиции», «За безупречную силу» 1-й и 2-й степени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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