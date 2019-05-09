2019-05-09T14:30:23+03:00
Общество

«Ушел из дома босиком». В Перми разыскивают пропавшего 14-летнего школьника

Его родные очень волнуются
Елена КОНОВА
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Фото из группы "Поиск пропавших детей - Пермь и ПК"Фото из группы "Поиск пропавших детей - Пермь и ПК"
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8 мая в Перми пропал 14-летний подросток Илья Морозов. Он вышел из дома, который находится на улице Связистов, и не вернулся.

- На вид ему 12-13 лет, рост - 150 сантиметров, худощавый, волосы светлые, глаза тоже, - сообщили в группе «Поиск пропавших детей». - Был в трико темного цвета, ушел без обуви. Если вы знаете, где находится Илья, звоните в полицию по телефону 02 (102 с мобильного).

Ранее мы писали о том, что в Пермском крае пропал 49-летний Алексей Ш. Последний раз мужчину видели 4 мая. У Алексея 2 группа инвалидности, он испытывает трудности, когда говорит, поэтому родные очень волновались за него. Но, к счастью, в понедельник, 6 мая, Алексея нашли. Волонтеры сообщили, что прохожий увидел сидящего на дороге мужчину и позвонил им. Как выяснилось, этим мужчиной оказался Алексей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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