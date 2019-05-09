2019-05-09T12:09:05+03:00
Общество

«Дошел до рейхстага и воспитал 9 детей». Судьба фронтовика, о которой рассказала его семья во время «Бессмертного полка»

По улицам Перми в седьмой раз прошли десятки тысяч людей с портретами фронтовиков
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Внучка фронтовика ВенераВнучка фронтовика ВенераФото: Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Колонна «Бессмертного полка» в седьмой раз прошла по улицам Перми. Традиционно пермяки с портретами своих родных фронтовиков собирались на Комсомольском проспекте, чтобы пройти по Октябрьской площади, а потом по улице Ленина.

- Мой дедушка, Захрий Мансуров, воевал с 1942 по 1945 год. Он дошел до Берлина, - рассказывает пермячка Венера, участвовавшая в шествии «Бессмертного полка». - После войны он работал учителем истории, потом директором школы. Они с бабушкой воспитали 9 детей. Бабушка тоже была учительницей, ждала его с войны. Дед - замечательный был человек, очень жаль, что рано умер – ушел из жизни в 76 лет. Он гордился тем, что воевал, что он дошел до рейхстага. часто рассказывал нам о войне. И мы им всегда гордились. И дочка моя, его правнучка им гордится. Она постоянно в школе о нем доклады делала ко дню Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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