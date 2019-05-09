«Узнали о судьбе деда-фронтовика только через 70 лет после Победы». В Перми прошло шествие «Бессмертного полка»

СЕГОДНЯ 11:22 2019-05-09T11:22:39+03:00

В нем приняли участие более 30 тысяч пермяков

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- Мой дед участвовал в Сталинградской битве, там попал в окружение и оказался в плену, - говорит пермяк Эдуард Троицкий. - В фашистском плену он и погиб.

Николай Троицкий служил в артиллерии ветеринарным врачом. Раньше не было машин, и пушки таскали лещади. Вот он и лечил этих лошадей.

- Бабушка искала его всю жизнь, - продолжает Эдуард. - Она так и не узнала, что с ним произошло, где он похоронен. Мы узнали о деде только в год 70-летия Победы, когда карточки из немецкого плена выложили в архив на сайте Министерства обороны. Мы даже узнали, что он охоронен под Харьковом.

Семья Эдуарда прошла 9 мая с колонной «Бессмертного полка», неся портреты двух дедов-фронтовиков – Николая Троицкого и Федора Пономаренко.

Всего же в шествии «Бессмертного полка» приняли участие более 30 тысяч пермяков. Многие были с внуками, правнуками и праправнуками фронтовиков.

ИСТОЧНИК KP.RU