«Узнали о судьбе деда-фронтовика только через 70 лет после Победы». В Перми прошло шествие «Бессмертного полка»
- Мой дед участвовал в Сталинградской битве, там попал в окружение и оказался в плену, - говорит пермяк Эдуард Троицкий. - В фашистском плену он и погиб.
Николай Троицкий служил в артиллерии ветеринарным врачом. Раньше не было машин, и пушки таскали лещади. Вот он и лечил этих лошадей.
- Бабушка искала его всю жизнь, - продолжает Эдуард. - Она так и не узнала, что с ним произошло, где он похоронен. Мы узнали о деде только в год 70-летия Победы, когда карточки из немецкого плена выложили в архив на сайте Министерства обороны. Мы даже узнали, что он охоронен под Харьковом.
Семья Эдуарда прошла 9 мая с колонной «Бессмертного полка», неся портреты двух дедов-фронтовиков – Николая Троицкого и Федора Пономаренко.
Всего же в шествии «Бессмертного полка» приняли участие более 30 тысяч пермяков. Многие были с внуками, правнуками и праправнуками фронтовиков.
ИСТОЧНИК KP.RU