Расписание общественного транспорта вечером 9 мая в Перми 2019: как будут ходить автобусы и трамваи

СЕГОДНЯ 10:44 2019-05-09T10:44:25+03:00

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Расписание общественного транспорта вечером 9 мая в Перми 2019 изменено в связи с праздничными мероприятиями в честь Дня Победы.

Будет продлена работа трамвайных маршрутов №4, 5, 7, 11, а также троллейбусного маршрута №1. Последние отправления трамвайного маршрута №4 запланированы на 23:13 в сторону микрорайона Висим и в 00:14 в сторону станции «Пермь-2», трамвайный маршрут №5 по улице Ленина в сторону станции «Бахаревка» отправится в 23:14, 23:29, 23:50, в сторону станции «Пермь-2» в 23:28, 00:33 и 00:53.

Отправления маршрута №7 запланированы на 23:34 в сторону остановки «ОАО «ВРЗ», а также в 00:03 и 00:49 в сторону станции «Пермь-2». Маршрут №11 отправится в 23:12 и 23:35 в сторону микрорайона Висим, а также в 23:26, 23:56, 00:14, 00:36 в сторону остановки «Школа №107». Троллейбусный маршрут №1 по улице Советская отправится в 23:43 и 0:26.

Кроме того, на время закрытия Коммунального моста с 22:50 до 23:30 движение автобусных маршрутов №8, 20 и 53 будет приостановлено. Последние отправления из центра города автобусов маршрутов №8, 20, 53 будут выполнены после открытия движения по Коммунальному мосту.

Так, от Центрального рынка автобусный маршрут №8 отправится в 23:30, маршрут №53 поедет в 23:30 и 23:43, маршрут №20 от остановки «Драмтеатр» - в 23:30, 23:40, 23:50, 23:59, 0:10.

ИСТОЧНИК KP.RU