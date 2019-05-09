Прикамская больница задолжала за коммунальные услуги более 2 миллионов рублей
Нытвенская районная больница систематически не исполняла обязательства по исполненным контрактам. Как было установлено в ходе прокурорской проверки, учреждение не по договорам поставщикам коммунальных ресурсов более 2 млн. рублей.
В частности, долг за декабрь 2018 г. - январь 2019 г. сформировался перед пятью ресурсоснабжающими организациями: МУП «Телосеть», МУП «ЖКХ с. Григорьевское», МУП «Новоильинский», МУП «ЖКХ пос. Чайковская», МУП «ЖКХ» Нытвенского района.
По результатам проверки главному врачу больницы внесено представление, оно рассмотрено и удовлетворено.
-Задолженность перед всеми поставщиками погашена в полном объеме, - сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
ИСТОЧНИК KP.RU