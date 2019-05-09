Старейшим ветеранам Прикамья исполнилось 106 и 105 лет

СЕГОДНЯ 09:59 2019-05-09T09:59:53+03:00

Один живет в Перми, другой – в Чернушке

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В Пермском крае самым пожилым участникам войны исполнилось 105 и 106 лет.

- Один из них проживает в Кировском районе Перми, другой живет в Чернушке, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в Пенсионном фонде по Пермскому краю.

На данный момент в Пермском крае проживают 148 инвалидов и 398 участников Великой Отечественной войны, 16 368 тружеников тыла, а также 132 обладателей знака «Житель блокадного Ленинграда».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нытве полицейские вернули потомкам фронтовика 12 похищенных медалей Великой Отечественной войны В феврале в дежурную часть территориального отдела полиции обратилась 65-летняя женщина. Из ее квартиры были похищены 12 медалей: «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», две «За победу над Германией в Великой Отечественной войне в 1941-1945», «30 лет Советской армии и флоту», «20 лет победы в Великой Отечественной войне», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «50 лет Советской милиции», «За безупречную силу» 1-й и 2-й степени.

ИСТОЧНИК KP.RU