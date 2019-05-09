2019-05-09T09:45:21+03:00
Общество

В Нытве полицейские вернули потомкам фронтовика 12 похищенных медалей Великой Отечественной войны

Дочь ветерана поблагодарила сотрудников МВД
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
Поделиться:
Фото с сайта ГУ МВД по Пермскому краюФото с сайта ГУ МВД по Пермскому краю
Изменить размер текста:

В феврале в дежурную часть территориального отдела полиции обратилась 65-летняя женщина. Из ее квартиры были похищены 12 медалей: «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», две «За победу над Германией в Великой Отечественной войне в 1941-1945», «30 лет Советской армии и флоту», «20 лет победы в Великой Отечественной войне», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «50 лет Советской милиции», «За безупречную силу» 1-й и 2-й степени.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка по «горячим следам» установили, что к совершению преступления причастен 56-летний сосед потерпевшей.

Полицейские похищенное имущество изъяли. Согласно экспертному заключению государственные награды СССР представляют собой историческую и художественную ценность.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 164 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хищение предметов, имеющих особую ценность», расследование продолжается.

Женщина поблагодарила сотрудников полиции. Награды принадлежали ее отцу ветерану МВД, прошедшему весь путь Великой Отечественной войны. Его давно уже нет в живых, медали ей очень дороги как память о человеке, его подвигах и заслугах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Дошел до рейхстага и воспитал 9 детей». Судьба фронтовика, о которой рассказала его семья во время «Бессмертного полка»
«Узнали о судьбе деда-фронтовика только через 70 лет после Победы». В Перми прошло шествие «Бессмертного полка»
Расписание общественного транспорта вечером 9 мая в Перми 2019: как будут ходить автобусы и трамваи
Прикамская больница задолжала за коммунальные услуги более 2 миллионов рублей
Старейшим ветеранам Прикамья исполнилось 106 и 105 лет
Зоозащитники: "В центре Перми в жару собаку заставляют катать детей в тележке"
В Краснокамске горит новый жилой трехэтажный дом
В День Победы транспорт в Перми будет ходить до ночи
Жители села в Прикамье собрали деньги на покупку пожарной машины
Прокурор попросил для Владимира Нелюбина 10 лет колонии
В Перми иномарка сбила ребенка
В Прикамье мужчина украл из квартиры 12 миллионов рублей и 30 тысяч долларов
Умер композитор Евгений Крылатов, уроженец Пермского края
В МЧС прокомментировали пожар на заводе в Лысьве