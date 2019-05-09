В Нытве полицейские вернули потомкам фронтовика 12 похищенных медалей Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 09:45 2019-05-09T09:45:21+03:00

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В феврале в дежурную часть территориального отдела полиции обратилась 65-летняя женщина. Из ее квартиры были похищены 12 медалей: «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», две «За победу над Германией в Великой Отечественной войне в 1941-1945», «30 лет Советской армии и флоту», «20 лет победы в Великой Отечественной войне», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «50 лет Советской милиции», «За безупречную силу» 1-й и 2-й степени.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка по «горячим следам» установили, что к совершению преступления причастен 56-летний сосед потерпевшей.

Полицейские похищенное имущество изъяли. Согласно экспертному заключению государственные награды СССР представляют собой историческую и художественную ценность.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 164 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хищение предметов, имеющих особую ценность», расследование продолжается.

Женщина поблагодарила сотрудников полиции. Награды принадлежали ее отцу ветерану МВД, прошедшему весь путь Великой Отечественной войны. Его давно уже нет в живых, медали ей очень дороги как память о человеке, его подвигах и заслугах.

ИСТОЧНИК KP.RU