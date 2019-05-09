Зоозащитники: "В центре Перми в жару собаку заставляют катать детей в тележке"

СЕГОДНЯ 08:14 2019-05-09T08:14:01+03:00

Волонтеры просят пермяков не ходить на этот "аттракцион"

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В социальных сетях появилась фотография собаки, к которой прицепили тележку. Животное лежит на асфальте у Театра-Театра с высунутым языком - собаке очень жарко. Как пишут пользователи, ее используют как аттракцион, заставляя катать в тележке детей.

- Вы считаете это нормальным? - возмущается руководитель приюта "Матроскин" Галина Море. - Прямо в центре Перми люди катаются на собаке, в жару! В этом "аттракционе" есть несколько собак. Собачки без нормальной амуниции, вынуждены целый день быть пристегнутыми к наспех сделанной тележке с неудобными палкам, которые больно вонзаются в кожу.

Галина пишет, что собаки породы "самоед" бегают большие расстояния только зимой в большой специальной упряжке, а "не летом в самодеятельной тележке в центре города".

- Прошу вас, не катайтесь на собаках, - пишет Галина.

ИСТОЧНИК KP.RU