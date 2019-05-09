Зоозащитники: "В центре Перми в жару собаку заставляют катать детей в тележке"
В социальных сетях появилась фотография собаки, к которой прицепили тележку. Животное лежит на асфальте у Театра-Театра с высунутым языком - собаке очень жарко. Как пишут пользователи, ее используют как аттракцион, заставляя катать в тележке детей.
- Вы считаете это нормальным? - возмущается руководитель приюта "Матроскин" Галина Море. - Прямо в центре Перми люди катаются на собаке, в жару! В этом "аттракционе" есть несколько собак. Собачки без нормальной амуниции, вынуждены целый день быть пристегнутыми к наспех сделанной тележке с неудобными палкам, которые больно вонзаются в кожу.
Галина пишет, что собаки породы "самоед" бегают большие расстояния только зимой в большой специальной упряжке, а "не летом в самодеятельной тележке в центре города".
- Прошу вас, не катайтесь на собаках, - пишет Галина.
ИСТОЧНИК KP.RU