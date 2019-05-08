В День Победы транспорт в Перми будет ходить до ночи

СЕГОДНЯ 15:49 2019-05-08T15:50:41+03:00

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В Перми продлили работу общественного транспорта 9 мая. Чтобы жители города смогли посмотреть праздничный салют в 23:00 и спокойно уехать домой, транспорт будет ходить до ночи.

Так, трамвай № 4 отправится в сторону Висима в 23:13, в сторону Перми-2 00:14

Трамвай №5 в сторону станции «Бахаревка» отправится в 23:14, 23:29, 23:50, в сторону станции «Пермь-2» в 23:28, 00:33 и 00:53.

Последний трамвай №7 уйдет в 23:34 в сторону остановки «ОАО «ВРЗ», а также в 00:03 и 00:49 в сторону станции «Пермь-2».

Трамвай №11 отправится в 23:12 и 23:35 в сторону микрорайона Висим, а также в 23:26, 23:56, 00:14, 00:36 в сторону остановки «Школа №107».

Троллейбус №1 по улице Советская отправится в 23:43 и 0:26.

Кроме того, на время закрытия Коммунального моста с 22:50 до 23:30 движение автобусов №8, 20 и 53 будет приостановлено. Последние отправления из центра города автобусов №8, 20, 53 будут выполнены после открытия движения по Коммунальному мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU