Жители села в Прикамье собрали деньги на покупку пожарной машины
Жители Андреевского сельского поселения решили обезопасить себя в пожароопасный сезон и купить пожарную машину. Спецтранспорт в селе был, но пожарная машина уже отслужила свой век.
Так,14 апреля по инициативе местных депутатов жители провели референдум, в ходе которого было принято решение о сборе денежных средств. В итоге жители села собрали около 500 тысяч рублей. Чтобы купить новую машину, не хватало еще 3 миллионов.
Оставшуюся сумму выделят из краевого бюджета.
- Жители поселения получат поддержку в рамках региональной программы софинансирования – из краевого бюджета дополнительно к собранной жителями сумме власти направят до 3 миллионов рублей. С учетом средств жителей, 3,5 миллионов рублей будет достаточно, чтобы приобрести пожарную машину, - сообщили в пресс-службе министерства территориального развития Пермского края.
ИСТОЧНИК KP.RU