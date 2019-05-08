Жители села в Прикамье собрали деньги на покупку пожарной машины

СЕГОДНЯ 15:33 2019-05-08T15:33:13+03:00

Однако 500 тысяч оказалось мало

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Жители Андреевского сельского поселения решили обезопасить себя в пожароопасный сезон и купить пожарную машину. Спецтранспорт в селе был, но пожарная машина уже отслужила свой век.

Так,14 апреля по инициативе местных депутатов жители провели референдум, в ходе которого было принято решение о сборе денежных средств. В итоге жители села собрали около 500 тысяч рублей. Чтобы купить новую машину, не хватало еще 3 миллионов.

Оставшуюся сумму выделят из краевого бюджета.

- Жители поселения получат поддержку в рамках региональной программы софинансирования – из краевого бюджета дополнительно к собранной жителями сумме власти направят до 3 миллионов рублей. С учетом средств жителей, 3,5 миллионов рублей будет достаточно, чтобы приобрести пожарную машину, - сообщили в пресс-службе министерства территориального развития Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU