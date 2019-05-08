2019-05-08T14:59:47+03:00
Происшествия

Прокурор попросил для Владимира Нелюбина 10 лет колонии

Бывший депутат ЗС Пермского края, совладелец АКБ «Экопромбанк» обвиняется в двух случаях мошенничества
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Владимир Нелюбин полностью отрицает свою винуВладимир Нелюбин полностью отрицает свою винуФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Ленинском районном суде Перми состоялись прения сторон по делу совладельца АКБ «Экопромбанк» Владимира Нелюбина.

- Владимир Нелюбин обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса, - рассказал прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Пермского края Николай Гаврилиди. - Первый эпизод – мошенничество и хищение безналичных средств Экопромбанка в сумме 200 миллионов рублей в составе группы лиц, по предварительному сговору с человеком, дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Второй эпизод связан с тем, что в августе 2014 года Владимир Нелюбин убедил своего знакомого вместо снятия с его счета в Экопромбанке семи миллионов рублей приобрести квартиру. Но после перечисления денег Нелюбин свои обязательства не исполнил, а квартира была по его указанию продана. Таким образом, гражданину был нанесен ущерб в 7 миллионов рублей.

Сам же Владимир Нелюбин полностью отрицал свою вину.

Как сообщило издание Business Class, гособвинитель Николай Гаврилиди предложил назначить подсудимому 10 лет колонии общего режима. Смягчающими обстоятельствами были признаны наличие малолетнего ребенка и частичное погашение ущерба в размере 4 миллионов рублей.

Приговор ожидается во второй половине мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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